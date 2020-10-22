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В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - За сутки в России зарегистрирован 15 971 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах РФ. В Москве 4413 новых заболевших. Еще 697 человек заболели в Петербурге, в Подмосковье - 462, в Нижегородской области - 354, в Ростовской области - 297, в Свердловской области - 259, в Архангельской области - 256, в Красноярский край - 248, в Воронежской области -246, в Бурятии - 231, в Крыму - 212, в Алтайском крае - 203, в Забайкальском крае - 201.

В РФ за сутки скончались 290 человек, общее число жертв коронавируса выросло до 25 242.

Поправились и выписаны 1 107 988 человек, в том числе 11 428 пациентов за последние сутки, что является рекордным количеством выписанных за весь период.

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