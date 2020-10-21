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9% россиян в период самоизоляции задумывались о переезде из мегаполиса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Возможность переезда из крупного города в более благополучные с точки зрения экологии места при возможности работы по удаленному графику рассматривали 9% россиян, среди молодежи в возрасте 18-24 лет эта доля составила 15%, свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа", поступившие в "Интерфакс".

Опрос показал, что наибольшую готовность переезда проявляли жители городов с населением не менее 1 млн человек (16% респондентов), среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга таких респондентов было 15%.

"Однако говорить об устойчивости этого тренда пока нет оснований: импульсивное желание сменить обстановку или место жительства будет сталкиваться с барьерами, связанными с комфортом, социальной инфраструктурой и рынком труда. Общая привлекательность крупных центров пока выигрывает конкуренцию с малыми городами", - отмечается в приложении к совместному исследованию.

В свою очередь, согласно опросу, подавляющее большинство россиян (90%) не задумывались о переезде в период действия таких ограничений, среди сограждан в возрасте 60 лет и старше такую позицию занимали 95% респондентов. По данным опроса, жители сельской местности - 96% респондентов - не помышляли ни о каком переезде.

Всероссийский опрос был проведен 6 октября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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