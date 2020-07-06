Серебренников решил не обжаловать приговор

Акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова у здания посольства России в Берлине Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников, который получил условный срок за мошенничество, решил не обжаловать приговор суда, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Харитонов.

Юрист пояснил, что Серебренников устал от судов и после обвинительного приговора находится в депрессии.

"После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - добавил адвокат.

Ранее приговор от 26 июня, по которому осужден, в том числе, Серебренников, обжаловали экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, его адвокат, а также защита бывшего гендиректора АНО и экс-директора ярославского театра им. Волкова Юрия Итина.

Приговор

Мещанский суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей.

Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Последним двоим суд также запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Также суд солидарно взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Еще одну фигурантку - экс-руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности. Тот же иск Минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

В приговоре говорится, что бывшие руководители "Седьмой студии", действуя под руководством Серебренникова, обманывая сотрудников Минкультуры, похитили почти 129 млн руб. из 216,5 млн, выделенных АНО из государственного бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Серебренников после вынесения приговора заявил, что у него нет денег для выплаты по иску Минкультуры.