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Причиной гибели животных на Камчатке в РГО сочли кислородное голодание

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ученые Русского географического общества (РГО) не обнаружили следов техногенного загрязнения в местах массовой гибели животных на Камчатке, специалисты считают, что причиной гибели стало кислородное голодание из-за микроводорослей, пик выделения токсинов у которых пришелся на конец сентября, сообщили в пресс-службе организации в среду.

"Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина экологических процессов - кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре 2020 года. Кроме того, в воде присутствовали токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей. По предварительным данным, цветение водорослей продолжалось с начала сентября по начало октября с пиком численности 25-30 сентября", - сообщили в РГО.

Отмечается, что "замор животных мог идти в течение месяца и, вероятно, продолжается и сейчас в определенных участках акватории".

К такому выводу ученые РГО вместе со специалистами МГУ им. М.В.Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН пришли после обследования водотоков, дренирующих восточные склоны Козельского вулкана между полигоном Радыгино и рекой Налычева.

Как отмечают ученые, именно эти водостоки рассматривались как потенциальные источники техногенного загрязнения, от которого могли погибнуть морские обитатели. Были взяты пробы воды и грунта, образцы флоры и фауны в районе Халактырского пляжа, острова Старичков, бухт Спасения, Большая и Малая Лагерная, проведена фото- и видеосъемка на глубинах от 5 до 36 метров.

По словам начальника научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М.В.Ломоносова Александра Семенова, слова которого приводит РГО, "все указывает на то, что причины замора в океане - природные". "При погружении видны следы массовой гибели гидробионтов, но это произошло примерно месяц назад. Сейчас мы увидели признаки восстановления флоры и фауны океана", - сказал он.

Экологическое ЧП на Камчатке

Как сообщалось, в конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза.

Причина загрязнения пока не установлена.

Хроника 03 – 14 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
РГО Камчаткий край

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