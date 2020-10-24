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Оперштаб заявил об отсутствии планов по закрытию российских границ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России не считают необходимыми рекомендации о закрытии границ.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", - сообщили журналистам в оперштабе в субботу.

Ранее оперштаб принял решение об открытии границ для возобновления воздушного сообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Кубой, Сербией и Японией, также об увеличении количества авиарейсов в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы.

В России в целом по миру осенью отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В России накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост числа заболевших: 17 340 случаев, из них в Москве - 5 478 случаев.

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