Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России складывается достаточно тяжелая, основные силы эпидемиологического удара ушли от Москвы в регионы, на восток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это "требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и правительства регионов, что и делается".

Он заверил, что власти стремятся найти золотую середину, чтобы меры по борьбе с вирусом не нанесли ущерб перспективам экономического развития, на это губернаторы получили особые полномочия.

"Разные регионы сейчас принимают разные решения в плане введения ограничений. Все эти решения не носят характер остановки экономики", - отметил Песков.

Президент Владимир Путин получает всю информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией, добавил пресс-секретарь.

"Работает штаб, помимо штаба работает информационный центр. Конечно, по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", - сказал он.

Сейчас находятся под контролем мощности в области здравоохранения, в числе которых запас койко-мест, лекарств и средств индивидуальной защиты. Песков сказал, что это позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Он отметил, что сейчас весь мир столкнулся с ежесуточным приростом заболеваемости COVID-19, и это стало новой реальностью.

На прошлой неделе Путин заявил, что в России нет необходимости закрывать экономику и снова, как весной, вводить оплачиваемые нерабочие дни. По его словам, стало возможным за счет того, что российская система здравоохранения успел подготовиться, создать резервы коечного фонда и подготовить лекарств и протоколы лечения.

26 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в регионе за минувшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в десять раз, а темпы загрузки коечного фонда - в пять раз.