В Ростовской области 1397 медработников заболели COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области на 16 октября коронавирусной инфекцией болели 1397 медработников, а еще некоторое количество врачей находились на самоизоляции по требованию Роспотребнадзора. Об этом на заседании оперштаба заявил и.о. главы регионального Минздрава Александр Крат.

Он назвал это одной из причин дефицита медперсонала.

"Дефицит врачей скорой помощи составляет 350 человек. Среди среднего медицинского персонала - 500 человек", - отметил Крат.

На этом же заседании губернатор Василий Голубев отметил, что кадровый дефицит в здравоохранении растет. Он поручил Минздраву "в этой ситуации еще раз разобраться и до конца недели внести предложение по возможности решения существующей проблемы".

Голубев напомнил, что штаб уже несколько раз создавал мобильные отряды медиков для помощи территориальным госпиталям и наиболее нуждающимся в медицинских кадрах. Сейчас в мобильных отрядах дополнительно задействованы 46 врачей и 63 человека из числа среднего медперсонала.

"Решено привлечь в помощь местным больницам студентов, ординаторов и волонтеров. Такую помощь в области оказывают более тысячи человек, в том числе в ковидных госпиталях трудятся 383 студента и 78 ординаторов. Свыше 300 студентов медуниверситета задействованы в качестве волонтеров", - добавил губернатор.

По его словам, необходимо также решить вопросы по ряду других "узких" мест - это бесперебойное лекарственное обеспечение больниц и аптек, производство и поставка в медучреждения кислорода и концентратов, возможность максимально и быстро задействовать по системе ОМС частную медицину при проведении КТ-исследований.

"Прошу доложить это уже завтра на совещании", - резюмировал Голубев.

По словам Крата, чтобы решить проблему кадров, областной Минздрав активно взаимодействует с руководством Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) и руководителями медицинских колледжей по привлечению в систему здравоохранения студентов и выпускников учебных заведений.

Ранее 27 октября стало известно, что в регионе ушли с должностей глава Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Это произошло на фоне публикаций о том, что 12 октября в ковид-госпитале в 20-й горбольнице Ростова пациенты умерли из-за сбоев в подаче кислорода. Чиновники такую возможность отрицали.

Быковская еще 15 октября отмечала катастрофическую нехватку медиков в регионе.