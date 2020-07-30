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Лжебанкиры за сутки украли у жителей Кузбасса больше 3 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Только за сутки мошенники похитили больше 3 млн рублей со счетов шести десятков жителей Кемеровской области, выдав себя за сотрудников банков и убедив их сообщить реквизиты их карт или онлайн-кабинетов, сообщили в МВД Кузбасса.

"Для хищения денег злоумышленники чаще всего используют две схемы: звонок от имени сотрудника банка и покупка или продажа товаров на популярных сайтах бесплатных объявлений. В обоих случаях злоумышленники преследуют одну цель – получить у потенциальных жертв реквизиты банковских карт, а также логины и пароли от их личных кабинетов в онлайн-банках. В дальнейшем мошенники используют эти данные для хищения денег со счетов граждан", - рассказали в управлении.

К примеру, 49-летний житель Ленинска-Кузнецкого перевел неизвестному более 400 000 рублей. Ему позвонил некто, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшему сказали, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы их сохранить и помешать злоумышленникам, ему предложили снять все деньги со счета и перевести на указанный номер.

Злоумышленников ищут. Полиция призвала сограждан перепроверять всю поступающую от незнакомцев информацию и никогда не передавать им реквизиты своих банковских карт и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях.

МВД Кемеровская область

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