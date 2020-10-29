Фигурант дела "Нового величия" признан виновным в создании экстремистского сообщества

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы признал виновным фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ребровский совершил организацию экстремистского сообщества", - заявил судья Владимир Кузнецов.

Ранее Ребровский признал вину и пошел на сделку со следствием. Его приговорили к 2,5 годам колонии. После приговора он отказался от признаний и заявил, что дал показания под давлением следствия.

На новом процессе обвинение запросило для него семь лет колонии.

6 августа Люблинский суд Москвы приговорил к наказанию от четырех лет лишения свободы условно до семи лет колонии семерых фигурантов дела "Нового величия". Все семеро были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Суд и следствие решили, что они хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

Защита утверждала, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Эту версию суд отверг: "Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны Константинова". Александра Константинова, который участвовал в чатах "Нового величия" под именем "Руслан Д.", адвокаты называли провокатором.

Приговор был обжалован как защитой осужденных, так и гособвинением. Прокуратура в своем представлении просит устранить техническую ошибку - "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", в свою очередь, адвокаты считают приговор излишне жестким и требуют суд оправдать их подзащитных.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину, Рустам Рустамов ранее получил два года условно.

Проходивший по этому делу Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста. Теперь он заочно арестован и объявлен в розыск. По данным СМИ, он перебрался на Украину.