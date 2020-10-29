Идея митинга против передачи роддома под ковид-госпиталь шокировала чиновников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Администрацию Златоуста обескуражила идея провести в городе митинг против переоборудования роддома в госпиталь для приема больных с COVID-19, поделился советник главы города Алексей Коновалов.

Мэрия получила уведомление от организаторов акции - активистов городского отделения партии "Справедливая Россия", в числе которых есть участники осенних выборов в городскую думу. Они планируют собрать до 200 человек. Юристы мэрии рассматривают это предложение.

Мы обескуражены, что митинг планируется в период роста числа заболевших, когда рекомендован запрет любых массовых мероприятий", - сказал Коновалов.

По его словам, роддом передали под лечение коронавирусной инфекции в начале октября в связи со значительным ростом заболеваемости и с тем, что в городской больнице не хватало мест. Роддом лучше других стационаров был оборудован и подходил для инфекционных больных.

"Женщин на спецавтомобилях отвозят в родильный дом Миасса, который и ранее пользовался популярностью, и многие сами выбирали его для родов", - добавил Коновалов.

По данным регионального Минздрава, на момент решения о временном закрытии роддома он был заполнен на 70%, что позволяет перенаправить беременных и рожениц в роддом Миасса или областной перинатальный центр в Челябинске.

Противники этого решения запустили сбор подписей под петицией с требованием сохранить перинатальный центр в Златоусте, поскольку роженицы опасаются, что "в экстренной ситуации задержки в пути могут угрожать жизни и здоровью матери и ребенка". На момент публикации новости, петицию подписали более 50 120 человек.

"Время ожидания машины скорой помощи в связи со сложившейся ситуацией с CОVID-19 составляет 3 часа. Если учесть еще время, затрачиваемое на междугороднюю дорогу в ненастную погоду, остро встает вопрос о необходимости роддома в Златоусте", - говорится в петиции.

По данным базы "Автодиспетчер.ру", расстояние между Миассом и Златоустом составляет по федеральной трассе М-5 41 км. Расчетное время поездки между городами на машине - порядка 30 минут.

Ранее власти Челябинской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий.