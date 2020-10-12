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Единственный роддом Пятигорска решили отдать под COVID-госпиталь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Медики единственного в Пятигорске (Ставропольский край) роддома, отданного под COVID-госпиталь, в видеообращении пожаловались на то, что их заставляют работать на неподготовленных рабочих местах.

"До сотрудников роддома не была доведена информация о его переводе в COVID-госпиталь. Они вынуждены работать без допсоглашения к трудовому договору. Вынуждают работать на неподготовленных рабочих местах, а если они не согласны, то значит - увольняйтесь", - зачитала обращение коллектива председатель профсоюзного комитета медучреждения.

Как следует из обращения, на данный момент второй корпус роддома ведет прием больных с COVID: женщин и мужчин. Согласно приказу краевого Минздрава, теперь основной корпус тоже принимает пациентов с коронавирусом.

Медики отмечают, что основной корпус полностью не подготовлен к приему больных с COVID-19. Авторы обращения напоминают, что Пятигорск - столица СКФО, самый большой город на Кавминводах. В результате женщины города и близлежащих районов остаются без полноценной гинекологической помощи.

Сообщается, что больных с коронавирусом стали завозить, когда женщины еще лежали в палатах с детьми, рожениц выписали раньше положенного срока.

Медики просят правительство страны, руководство округа разобраться в ситуации и оставить работать основой корпус как роддом, а коллектив по профилю "акушерство и гинекология". Они не отказываются работать в "красной зоне" во втором корпусе роддома.

Ранее Минздрав Ставрополья сообщал о полном переводе роддома в Пятигорске в режим работы госпиталя для больных COVID-19. При этом в роддоме по-прежнему будет оказываться помощь беременным, новорожденным с коронавирусом.

Беременных и рожениц из группы низкого и среднего риска из Пятигорска теперь будут направлять в роддома Кисловодска и Минеральных Вод, высокого - в перинатальные центры Ставрополя.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Ставропольский край коронавирус Пятигорск

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