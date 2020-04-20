Департамент здравоохранения опроверг закрытие семи роддомов в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией перепрофилирован только один роддом, все остальные продолжают работать. Об этом заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в понедельник.

Раннее в соцсетях распространялась информация, что в Москве закрыты семь роддомов.

"Информация о том, что закрыты семь родильных домов, не соответствует действительности. В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию по инициативе коллектива перепрофилирован только один роддом №8 ГКБ имени Демихова", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, все остальные городские роддома, в том числе и отделения интенсивной терапии и реанимации в роддомах, продолжают функционировать, как и ранее.

В пресс-службе заявили, что существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для оказания необходимой медицинской помощи всем беременным женщинам и новорождённым детям. Как отмечается, загрузка родильных домов в настоящее время не превышает 80%.