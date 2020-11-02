Возбуждено дело о сравнении взрыва в архангельском УФСБ с террором народовольцев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Карелии в отношении жителя Медвежьегорска возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, поводом стали комментарии в соцсети, в которых он сравнил самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании УФСБ с террором народовольцев.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), она предусматривает до семи лет колонии.

По данным региональных и федеральных СМИ, под следствие попал Евгений Гаврилов 1976 года рождения, администратор паблика "Коктейль" во "ВКонтакте". В комментариях под одним из постов паблика Гаврилов объяснил, что находится под подпиской о невыезде и ему не запрещено пользоваться интернетом. В интервью "ОВД-Инфо" он назвал два поста паблика, которые стали поводом для возбуждения дела.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий, студент политехнического колледжа, пронес в здание УФСБ в Архангельске самодельную бомбу. Она взорвалась у него в руках. Он погиб. При взрыве были ранены три сотрудника спецслужбы.

Нескольких пользователей соцсетей и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву подвергли уголовному преследованию за публикации об этом взрыве. В июле Прокопьева была оштрафована на полмиллиона рублей за оправдание терроризма.

Народовольцы, или "Народная воля" - революционная народническая организация, возникшая в 1879 году после раскола организации "Земля и воля" и распада террористической группы "Свобода или смерть". Народовольцы поставили задачу принудить правительство к демократическим реформам, после которых можно было бы проводить борьбу за социальное преобразование общества. Одним из основных методов политической борьбы "Народной воли" стал террор. В частности, народовольцы рассчитывали подтолкнуть политические изменения убийством императора Александра II.