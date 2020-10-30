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Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят прямой связи между нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и терактами по Франции, совершенными из-за карикатур на пророка Мухаммеда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"События во Франции - это французские события. Здесь (в Татарстане) - одно из преступлений. Абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь?" - сказал он на брифинге.

По его словам, в случившемся в Татарстане "очевидно, что [есть] какие-то криминальные следы". Он выразил уверенность, что следствие в этом разберется, и добавил, что Кремль - "не следственные органы и не полиция".

Нападение на отдел полиции в Татарстане могло быть спровоцировано последними трагическими событиями после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, такая версия отрабатывается наряду с прочими.

В ночь на 30 октября 16-летний выходец из Башкирии напал на полицейских с криками "неверные" и "Аллаху акбар", его застрелили. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

29 октября утром в Ницце выходец из Туниса напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. Погибли три человека, одну жертву он обезглавил. Напавший был ранен при задержании. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал задержанного радикалом и отметил, что он кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Мэр призвал "любой ценой искоренить исламский фашизм" во Франции.

В Авиньоне в четверг был застрелен мужчина с ножом, который угрожал прохожим и полиции и кричал "Аллах акбар".

В тот же день было совершено нападение на охранника консульства Франции в Джидде, охранник был ранен.

29 октября мусульмане по всему миру отмечали день рождения пророка Мухаммеда.

Нападение на церковь в Ницце

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Татарстан Франция Кукмор Дмитрий Песков Кремль Ницца Авиньон Джидда

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