Онищенко предложил обеспечить россиян масками за счет работодателей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Выполнение требования Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в общественных местах можно обеспечить за счет работодателей, заявил бывший глава этой федеральной службы, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Если я работаю в офисе, мой работодатель обязан мне их дать как наемному рабочему? Кто-нибудь это от него потребовал? Потому что о моих правах в договоре написано, что он обеспечит мне безопасные условия работы. Мы должны наряду со всем остальным объяснить, что при этом ваш работодатель обязан вас обеспечить (масками - ИФ), и что, если вы нигде не работаете, а самозанятый, в каждом киоске вы купите эту маску по доступной цене", - сказал Онищенко в четверг "Интерфаксу".

По словам депутата, подобные обязывающие распоряжения также должны сопровождаться соответствующими подсчетами и разъяснениями.

"Мы научились требовать. Но кто-нибудь взял себе за труд посчитать, а есть ли у нас эти маски? Сколько их производится? Будет у меня возможность купить их и по какой цене? Никто с марта месяца этого не посчитал (...) Давайте мы с вами этот вопрос зададим самим себе, но вслух, и надеюсь те, кто вот так решительно принимает, казалось бы, очень правильные решения, тоже пусть задумаются вместе с нами", - отметил Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора добавил, что согласно действующим рекомендациям и в зависимости от характера занятости одному человеку может потребоваться от двух (при удаленной работе - ИФ) до восьми масок в день.

Новые требования Роспотребнадзора по масочному режиму

С 28 октября на территории РФ постановлением главного санитарного врача страны Анны Поповой введен режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Роспотребнадзор разъяснил, что "под местом массового пребывания людей (где необходимо носить маски - ИФ) понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек".