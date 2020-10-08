Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы

Гостиница Xander Hotel в Томске Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция продолжает доследственную проверку обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным 20 августа и хотела бы знать, зачем сотрудники Фонда борьбы с коррупцией забрали некоторые вещи, в том числе бутылку с водой, из номера в томской гостинице, где политик останавливался.

Об этом сообщила пресс-служба Сибирского управления МВД на транспорте.

По ее сведениям, к сотрудникам ФБК у полиции остается много вопросов, но они отказываются от дачи уточняющей информации.

"К сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией и иным лицам, которые сопровождали Навального в период поездки, остается много вопросов. Следователи устанавливают, что именно они делали в номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили", - говорится в пресс-релизе.

По словам полицейских, сотрудник ФБК Владлен Лось "уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки". Он сказал, что не помнит подробностей.

Полиция разыскивает и сотрудницу фонда Марию Певчих, которая "22 августа она уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию." С ней и с ее адвокатом полицейские говорили по телефону, однако по повесткам она в полицию ни разу не явилась и на вопросы о вывозе предметов из гостиницы в Томске не отвечает.

Полиция выяснила, что при предполетном досмотре Певчих в Новосибирске в ее вещах бутылок с водой не нашли, но она купила бутыль с 500 мл "Святого источника" в стерильной зоне новосибирского аэропорта и привезла ее в Омск. В багаже Георгия Албурова, который сопровождал Певчих, также бутылей объемом более 100 мл не обнаружили.

"Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретении Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа", - говорится в пресс-релизе.

"Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес", - отметили в полиции.

"На сегодняшний день для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, было опрошено более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения", - говорится в пресс-релизе.

Всего руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД направило Германии четыре запроса о правовой помощи и по одному - во Францию и Швецию. Ни на один в МВД не получили ответа.

"Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег", - говорится в заявлении за подписью замначальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергея Потапова.

Соратники Навального в середине сентября рассказали, что 20 августа, узнав, что ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, они с адвокатом прошли в гостиничный номер в Томске, где он останавливался, и забрали оттуда некоторые предметы, в том числе бутылки с водой. По их утверждению, германские военные эксперты нашли на одной из бутылок следы отравляющего вещества.

Албуров уточнил, что, по мнению экспертов, в бутылке яда не было, но на ней появились следы после того, как Навальный отпил из нее воды. По его словам, это означает, что отравление произошло не в аэропорту Томска, а до отъезда из гостиницы.

Бутылку вывезла в Германию сотрудница ФБК Мария Певчих, которая сопровождала Навального и его жену Юлию в перелете из Омска. Навальный в интервью Юрию Дудю затем объяснил, что сотрудники ФБК забрали из номера предметы, которые, по их мнению, могли бы помочь экспертам определить, что с ним случилось и как его лечить.

В Кремле выражали недоумение, почему эту бутылку вывезли из России, если она действительно была и могла стать уликой в пользу отравления.

Сотрудники ФБК объявили, что перестанут ходить на опросы в транспортную полицию, 21 сентября, когда истекли 30 дней, отводимые законом на доследственную проверку. В полиции затем заявили, что проверка продлена. В тот же день стало известно, что Генпрокуратура России передала компетентным органам Германии список вопросов для Навального в интересах доследственной проверки.