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В Москве временные госпитали при клиниках начали прием COVID-больных

В Москве временные госпитали при клиниках начали прием COVID-больных
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Построенные весной на территории столичных медицинских учреждений временные госпитали начали прием пациентов с COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что временные госпитали были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки.

Ракова добавила, что прием пациентов с коронавирусной инфекцией начали госпитали, созданные на базе таких учреждений, как больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и №52, медицинский комплекс в Коммунарке, Институт скорой помощи имени Склифосовского, инфекционная больница №2.

Госпитали-родеры - это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Эти госпитали размещены так, чтобы врачам было удобно транспортировать больных из COVID-корпусов стационаров.

Все койки в подобных госпиталях обеспечены кислородными аппаратами. Пункты отвечают требованиям эпидбезопасности - в них оборудованы санпропускники и шлюзы.

Всего в Москве создано около 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая мощность таких объектов составляет примерно 3 тыс. коек.

Также в столице работают госпитали для пациентов с COVID-19, созданные в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва" и павильоне №75 на ВДНХ. Они также начали прием больных с диагнозом коронавирусная инфекция.

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