Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уведомительный порядок маркировки лекарств будет действовать максимум до конца года, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы доналадить до конца все звенья цепи прослеживаемости сетевой маркировки", - сказал он.

По словам министра, оператор системы - Центр развития перспективных технологий ( ЦРПТ) - переводя ее на уведомительный порядок, "увеличил работу системы в 12 раз, в том числе это касается доработки документации". Поэтому проблемы, связанные с дистрибуцией и поставкой в аптечные сети, в ближайшее время должны разрешиться, считает он.

Для других товаров система маркировки работает без сбоев, заверил Мантуров.

Ранее в пятницу руководитель проекта ЦРПТ товарной группы "Фарма" Алексей Косарев сообщил, что проблемы с маркировкой импортных лекарств будут решены к 6 ноября или даже раньше. По его словам, для импортных лекарств действует схема, аналогичная той, которая действует для российских лекарств, то есть, предусмотрен уведомительный порядок.

Схема распространяется на всех импортеров, зарегистрированных в системе.

Ранее в ЦРПТ сообщали, что сроки действия заявительного порядка маркировки лекарств пока не установлены, он будет применяться до полной готовности участников рынка.

О временном переходе на заявительный порядок маркировки лекарств на прошлой неделе сообщил глава Минпромторга. "Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", - сказал Мантуров.

Аптечные сети ранее жаловались на сложность выполнения требований по маркировке лекарств. Кроме того, объединения фармацевтов и аптек попросили Минздрав упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе.