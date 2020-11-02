Митрополит екатеринбургский Кирилл ушел на самоизоляцию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл самоизолировался после контакта с зараженным COVID-19 и будет всю неделю работать удаленно, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Там уточнили, что владыка "в добром здравии".

1 ноября митрополит совершил литургию в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья в Екатеринбурге.

В Свердловской области с весны продолжается противостояние епархии и схимонаха Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который оказался ковид-диссидентом, называл пандемию мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Он с середины июня остается в Среднеуральском монастыре, который взял под свой контроль и куда не пускает представителей епархии.

Сергию сначала запретили проповедовать и публично высказывать, затем запретили в служении, потом лишили сана и отлучили от церкви.

В начале июля митрополит Кирилл в открытом письме обвинил Сергия во многочисленных случаях обмана, в непослушании, в злоупотреблении использования интернета для общения с единомышленниками, в восхвалении Сталина и призвал покаяться. Сергий в ответ обвинил митрополита в экуменизме и еретичестве и сам потребовал от него покаяния.