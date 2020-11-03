Мишустин поручил создать Федеральный центр по обеспечению людей лекарствами

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, он будет закупать лекарства для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцины, входящие в национальный календарь прививок.

Центр также займется мониторингом закупок лекарств и будет прогнозировать потребности регионов в медикаментах. Чиновники считают, что это поможет предотвратить перебои в обеспечении людей лекарствами и заранее делать резервы.

Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.