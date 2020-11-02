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Sanofi сообщила о поступлении в Россию французской вакцины от гриппа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Французская вакцина от гриппа "Ваксигрип" появилась в гражданском обороте в России и доступна в Москве.

Пандемия коронавируса

"Данная вакцина поступила в страну, прошла процедуру по вводу в гражданский оборот и доступна к отгрузкам со склада АО Санофи Россия", - сообщил "Интерфаксу" директор по корпоративным связям Sanofi (производитель вакцины) в евразийском регионе Юрий Мочалин.

По его словам, вакцина поставляется через традиционную дистрибьюторскую сеть - медцентры и аптеки.

Корреспонденту "Интерфакса" пока удалось найти только две клиники - "Медси" и "Мать и дитя", в центры которой поступил препарат.

В других опрошенных агентством крупнейших медцентрах города, вакцинацию "Ваксигрипом" пока не проводят из-за отсутствия этой вакцины. В клиниках "MedSwiss", "Семейный доктор" и "Он клиник" сообщили, что пока препарат не поступил, в ЕМС (Европейский медицинский центр) отметили, что "информации по данной вакцине нет, но можно записаться на лист ожидания".

В Москве вакцинация от гриппа началась 1 сентября, городские поликлиники и мобильные пункты предлагают бесплатную отечественную вакцину.

Однако те, кто хотел бы привиться иностранным препаратом, с самого начала эпидсезона не было такой возможности - зарубежных вакцин не было ни в клиниках, ни в аптечных сетях.

В этом году эпидемический сезон характерен тем, что помимо циркуляции в популяции вирусов гриппа, происходит распространение COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что одновременное заболевание гриппом и коронавирусом возможно, и может привести к "губительным последствиям". Поэтому она призвала россиян обязательно прививаться от гриппа. По ее словам, выделенные государством средства позволят в этом году привить 60% населения.

Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Sanofi Москва Юрий Мочалин Ваксигрип Медси Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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