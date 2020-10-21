"Вектор" создаст объединенную вакцину против гриппа и COVID-19

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" занимается разработкой объединенной вакцины против сезонного гриппа и коронавируса, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

"У нас в центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Было показано, что ко-инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа", - заявил Максютов на специальной сессии в рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в центре "Вектор" в настоящее время проводится комплексное исследование ко-инфицирования сезонным вирусом гриппа и новым коронавирусом. "Актуальность данных исследований имеет не только теоретическую доказательную базу, но и практическую", - добавил он.