От гриппа за три недели планируют вакцинировать 60% россиян

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - От гриппа в течение трех недель будут провакцинированы больше половины населения России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения. Мы планируем, что этот объем через три недели будет завершен", - сказал Мурашко, выступая на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу.

Он также сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, показывает хорошие результаты в пострегистрационных исследованиях.