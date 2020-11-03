Еще двое арестованы по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Кукморский районный суд Татарстана в среду арестовал до 30 декабря Раиса Закирова и Рустама Маняпова – двоих из шести подозреваемых в причастности к нападению на районный отдел полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В свою очередь в пресс-службе Верховного суда "Интерфаксу" сообщили, что Закиров и Маняпов ранее были осуждены по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье и приговорены к 12 годам в колонии строгого режима по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Как сообщалось, в ночь на 30 октября в Кукморе 16-летний подросток, недавно переехавший в Татарстан из Башкирии, попытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью зажигательной смеси. При задержании он несколько раз ударил ножом одного из полицейских, и те застрелили подростка. По данным источника "Интерфакса", в ходе нападения он выкрикивал "неверные" и "Аллах акбар!".

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ) и о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ).

Впоследствии по подозрению в причастности к нападению на отдел полиции были задержаны шесть человек, в том числе, сожитель матери подростка Марат Замалиев – они проходят по статье о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ).

Замалиев арестован. Также сообщалось, что он в 2001 году был осужден за подрыв нитки магистрального газопровода в Поволжье и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 2 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

1 декабря 1999 года группа террористов из 12 человек организовали взрыв на магистральном газопроводе "Пермь-Нижний Новгород" на границе Кировской области и Татарстана.

В 2001 году Верховный суд Татарстана приговорил 10 участников теракта к различным срокам лишения свободы. Еще один участник теракта был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Последний из 12 террористов скрылся от следствия, но был пойман при переходе границы и осужден в 2002 году.