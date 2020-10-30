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МВД Татарстана опровергло, что напавший на полицейских считался склонным к экстремизму

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В полиции опровергли информацию СМИ о том, что ликвидированный после нападения на отделение МВД в Татарстане подросток состоял на учете как склонный к экстремизму.

Пресс-служба МВД по Татарстану попросила представителей СМИ и блогосферы проверять данные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, а при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные в официальных источниках.

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Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт после нападения подростка на отдел МВД в Кукморе. По данным СК, в ночь на 30 октября 16-летний молодой человек с помощью "коктейля Молотова" попытался поджечь здание отдела полиции. В ходе задержания подросток нанес полицейскому не менее трех ударов ножом. Другой сотрудник полиции после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение. Раненный нападавший умер до приезда медиков.

Ранее информированный источник сообщил, что молодой человек - выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе, отметив, что он состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. "В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!", - сказал собеседник агентства.

Татарстан

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