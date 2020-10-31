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В Татарстане задержан сожитель матери напавшего на полицейских юноши

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сожитель матери 16-летнего подростка, напавшего накануне на отдел полиции в Татарстане, задержан по подозрению в совершении преступления.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, мужчина задержан по ст.91 (УПК РФ - ИФ).

В ночь на 30 октября в городе Кукморе подросток попытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью зажигательной смеси. При задержании он несколько раз ударил ножом одного из полицейских, и те открыли огонь на поражение. От полученных ранений подросток скончался на месте.

По данным информированного источника "Интерфакса", молодой человек выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе. В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!".

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на террористический акт", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Татарстан

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