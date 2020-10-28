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Власти Поморья снова закрыли доступ туристам на Соловки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага.

Пандемия коронавируса

"Вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием "Сельское поселение Соловецкое" Приморского района", - напомнили чиновники.

В прошлый раз такие ограничения вводились со 2 апреля. При этом власти Карелии сняли запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом по Белому морю из республики до Соловков с 15 июня, а администрация Поморья настаивала, что запрет должен продлиться до 30 июня.

Соловки находятся в юрисдикции Архангельской области.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Соловки Архангельская область Карелия коронавирус

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