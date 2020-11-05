В Минздраве заявили, что носитель COVID может быть заразен до 20 дней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Заболевший коронавирусом может представлять опасность для окружающих до 20 дней, сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"При легком и среднетяжелом течении вирус выделяется в течение 10 дней после проявления симптомов, при тяжелом течении заболевании длительность выделения вирусов может быть более длительной, до 20 дней", - сказал Чуланов на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, как долго заболевший коронавирусом заразен.

По его словам, "в редких случаях у отдельных людей положительный результат анализа может выделяться довольно долго, до двух месяцев, но это не значит, что человек является инфекционно опасным, не говорим о возможности передачи инфекции. "Вероятно, это следы вируса, обломки, которые продолжают появляться", - пояснил он.