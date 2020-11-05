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Фигуранта дела о гибели десантников в Крыму осудили условно

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд в Симферополе приговорил к трем годам условного лишения свободы обвиняемого по делу о гибели двух десантников, которые во время учебных прыжков с парашютом оказались в воде и утонули, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Личность обвиняемого суд не раскрывает. Отмечается, что подсудимого признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

"П., являясь должностным лицом, в июне 2019 года (. . .) не обеспечил личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме. В результате преступной халатности двое военнослужащих погибли", - говорится в пресс-релизе.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ в Крыму погибли после неудачного десантирования летом 2019 года. Они приземлились на воду и не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта. Инцидент произошел при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым".

Крым Симферополь ВДВ

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