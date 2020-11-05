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Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми

Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми
Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента со скорыми, которым пришлось несколько часов возить по городу пациентов с коронавирусом.

"Сегодня мною принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске", - сообщил в четверг глава региона Александр Бурков в своем инстаграме.

Он также добавил, что сейчас главная задача в регионе - сделать все, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 октября две машины скорой помощи устроили "стачку" у здания регионального министерства здравоохранения в Омске. Подоспевшим журналистам медики рассказали, что уже на протяжении десяти часов возят по городу двух тяжелых пациентов с COVID-19, и ни одна больница их не принимает.

В одной из машин находилась 70-летняя женщина с 81% поражения легких, в другой - мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. После этого обоим больным все же нашли места в больнице скорой медицинской помощи №2.

Случившееся стало поводом для служебной проверки в областном Минздраве. Спустя несколько часов на время проверки была отстранена от работы замминистра регионального Минздрава Анастасия Малова, отвечавшая за оказание населению скорой медицинской помощи. Разбираться в случившемся в регион также прибыли представители федерального министерства здравоохранения и Росздравнадзора.

Омская область Ирина Солдатова Александр Бурков

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