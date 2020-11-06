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В Минздраве уточнили назначение новой партии вакцины "Спутник V"

Препарат будет использован не для массовой вакцинации, а только в группах риска

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Новая наработанная партия вакцины предназначена для вакцинации групп риска, а не для массовой вакцинации, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Речь идёт об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего - медработников", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал "Интерфаксу", что в субботу-воскресенье первую партию в размере шести тысяч доз для массовой вакцинации привезут в Москву, часть отправят в регионы. А на следующей неделе отправят 70 тысяч доз вакцин в Москву и регионы.

Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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