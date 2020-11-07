Река в Кемерове покраснела из-за сточных вод и засора коллектора

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Причиной покраснения реки Искитимка в городе Кемерово стал засор коллектора ливневой канализации, сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в своем инстаграме в субботу.

"Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала городская ливневая канализация", - пишет Панов.

Он отметил, что аварийная служба устранила засор, и заверил, что полиция установит виновных для привлечения их к ответственности.

Накануне утром жители Кемерово в соцсетях публиковали фотографии Иситимки, воды которой окрасились в темно-красный цвет.