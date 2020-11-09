Покрасневшая река в центре Кемерово восстановила свой цвет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Река Искитимка в черте Кемерово, вода в которой на прошлой неделе стала красной, вернула свой естественный цвет, сообщил в соцсетях замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в понедельник.

"Оперативно проведена работа по очистке источника загрязнения - городского коллектора. Окончательно виновных определят надзорные органы. Сегодня вода в реке чистая. Утки, которым так хорошо жить на Искитимке, что они даже перестали улетать на зиму, вернулись к своей привычной жизни", - пишет чиновник.

Как сообщалось, на прошлой неделе река стала темно-красной. Причиной изменения цвета стал приток водоема - ручей Суховский, в который попали сточные воды из засоренного городского коллектора. Местные жители публиковали фотографии реки в соцсетях, а также сообщали, что утки, живущие на берегу Искитимки, стали реже заходить в воду.