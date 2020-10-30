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У посольства Франции в Москве вновь началась несогласованная акция

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа мусульман в пятницу вышла на несанкционированную акцию к посольству Франции в Москве с критикой высказываний президента республики Эммануэля Макрона об исламе и свободе слова.

По сообщению очевидцев, уже задержаны пять участников несанкционированной акции. Возле здания диппредставительства дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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В четверг группа мусульман уже выходила к французскому посольству в Москве на несанкционированную акцию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo и заявлений президента Франции. Акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. Тогда несколько оставшихся у посольства мусульман вставали по очереди в одиночные пикеты. Никто из собравшихся не был задержан.

Отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились после заявлений Макрона о кризисе ислама по всему миру и публикации карикатур в журнале Charlie Hebdo.

Москва Франция

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