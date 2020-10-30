Католический храм в центре Москвы временно закроют ради безопасности прихожан

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци принял решение закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября.

Как пояснил в пятницу в фейсбуке канцлер курии священник Игорь Ковалевский, такое решение принято "в результате несанкционированных действий у посольства Франции в Москве, в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма".

Все богослужения, в том числе в День Всех Святых 1 ноября и в День всех усопших верных 2 ноября, священнослужители совершат индивидуально. Записки за усопших можно высылать по электронной почте, а пожертвования делать безналичным способом.

"Призываем в эти дни молиться обо всех христианах, а также о мире и согласии между народами", - пишет представитель католической епархии.

Храм Святого Людовика - старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы, живущие в российской столице.

Нападения во Франции

Накануне, 29 октября, во Франции в городе Ницца исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. По последним данным, три человека погибли - сторож и две женщины, несколько ранены. Нападавший задержан.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что нападение совершил радикализированный мусульманин, который кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах акбар". Также в четверг неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

После недавних заявлений президента Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале Charlie Hebdo отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились.