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Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве

Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве
Фото: Интерфакс

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Два десятка людей собрались возле французского посольства в Москве на несанкционированную акцию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент большинство участников акции разошлись, несколько оставшихся у посольства мусульман встают по очереди в одиночные пикеты с плакатом о защите памяти пророка. Все собравшиеся носят медицинские маски.

Сотрудники полиции проверили документы у одного из стоявших с плакатом участников акции. К настоящему времени никто из собравшихся не был задержан.

Возле посольства дежурят два автозака и несколько полицейских автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению одиночных пикетов.

Гибель французского учителя Самюэля Пати от рук исламистского террориста 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин под Парижем) вызвала всеобщий резонанс во Франции и в странах Европейского Союза. За несколько дней до расправы Пати демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo в качестве примера свободы выражения мнения, что спровоцировало негодование местных исламистских кругов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары. Впоследствии журнал Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента.

Французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Журнал публикует карикатуры на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на пророка Мухаммеда, часто непристойного характера.

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