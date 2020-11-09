В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Крыму после 2014 года появится первое иностранное диппредставительство - консульское учреждение Никарагуа. На церемонию его открытия в регион прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, сообщил вице-премьер Крыма - постпредставитель республики при президенте Георгий Мурадов.

По его словам, миссия будет открыта в Симферополе.

Никарагуа признало полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента России в регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение "жестких секторальных санкций" против Никарагуа.