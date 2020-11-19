Эксперт сообщил о панике турбизнеса из-за COVID-мер в Крыму на Новый год

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Запрет на банкеты в новогодние праздники и ночную работу ресторанов в Крыму напугал многих представителей турбизнеса, но он некритичен и необходим, заявил "Интерфаксу" в четверг председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

"После того, как указ был размещен, на мой взгляд, началась просто паника среди представителей турбизнеса. Мое мнение: главное, что нам вообще разрешили работать в этой ситуации. У нас не такие жесткие меры, как в некоторых других регионах", - сказал Маковей.

Он отметил, что некоторые туристы отказываются от брони, но это единичные случаи, которые связаны с отменой банкетов.

Председатель гостиничной ассоциации предлагает придумывать альтернативные варианты: например, заменять оплаченные услуги экскурсиями или накрывать столы в номерах.

"Надо уходить от старых форматных подходов к празднованию Нового года, покреативить. Необязательно сидеть большой компанией, напиваться. Может, в этом году вернемся к принципу, что это семейный праздник", - предложил собеседник агентства.

Маковей уверен, что указ вышел вовремя - у бизнеса есть время без паники "переформатировать программы" и обсудить с чиновниками возможность доработки введенных ограничений. Например, он назвал нелогичным запрет на банкеты для санаториев, которые принимают гостей только со справками о тестировании на COVID-19.

Эксперт предложил относиться к новогодним ограничениям, как к небольшой жертве ради безопасности основного - летнего - турсезона в Крыму. "Чтобы мы в теплый период времени входили в нормальной эпидемиологической обстановке, нам сегодня нужно чем-то пожертвовать", - пояснил он.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 12 тыс. человек, более 200 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 24 октября - 255.

Как стало известно в среду, с 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.