Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще неделю, о пике говорить рано, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю", - сказал Горелов "Интерфаксу" в пятницу.

"О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов", - отметил он.

По словам Горелова, "рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель".

"Делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов. Это и соблюдение рекомендаций по профилактике (коронавируса - ИФ), и погодные условия, которые влияют на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, и сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями", - сказал ученый.

Горелов также заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в РФ находится под контролем, введения новых ограничительных пока не требуется. По его словам, сейчас "очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора".

Эксперт отметил, что "если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий". Он добавил, что на снижение роста заболеваемости также должно повлиять появление вакцины от коронавируса.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в РФ число новых выявлений коронавируса составило 20 582 случая, что является абсолютным рекордом за весь период распространения этой инфекции в стране.

Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

Новости

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Пандемия коронавируса

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина

Минприроды на фоне слухов о Кобылкине анонсировало возможные изменения в ведомстве

Песков не прокомментировал версию о "сакральной жертве" из оппозиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');