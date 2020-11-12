"АвтоВАЗ" спрогнозировал снижение авторынка на 11% по итогам года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей снизится в годовом выражении на 11%, считает вице-президент АО "АвтоВАЗ" по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

"Сдержанно мы оцениваем и рынок следующего года - где-то на 9%, мы полагаем, объем авторынка будет пониже, чем рынок 2019 года", - заявил он на круглом столе о поддержке автопрома у председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Среди негативных для рынка факторов Громак назвал вторую волну пандемии коронавируса, инфляцию и завершение программы опережающих госзакупок, в рамках которой "АвтоВАЗ" получил возможность продать 16 000 автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2019 года снизился на 2,3%, до 1,76 млн автомобилей. До пандемии АЕБ прогнозировала снижение авторынка в 2020 году на 2,1%, до 1,72 млн автомобилей. По итогам полугодия годовой прогноз ассоциации был ухудшен до 1,339 млн штук (-23,9%), а после частичного восстановление рынка по итогам 9 месяцев - улучшен до 1,522 млн машин (-13,5%).