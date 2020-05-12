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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в РФ в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,92 тысяч штук. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-апреле текущего года было продано 415 102 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2019 года на 19,1%.

Как отмечается, после исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г., в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%.

"Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. "Черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости", - цитирует АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штерцэля.

"Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае", - отмечает он.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле

АЕБ оценила падение продаж автомобилей Lada в РФ в апреле в 70,9% к уровню аналогичного периода прошлого года; сама компания накануне заявляла о 69-процентном снижении.

"АвтоВАЗ" сообщал, что в апреле было продано до 10 055 автомобилей, включая продажи Niva. По данным АЕБ, реализация составила всего 9 396 машин.

С начала года, по данным АЕБ, продано 88 996 машин Lada - на 22,4% меньше, чем годом ранее.

При этом компания нарастила долю рынка до 24,1% против 22,9% годом ранее.

Продажи Sollers в РФ в апреле

Российский автопроизводитель Sollers в апреле 2020 г. снизил продажи в РФ на 67,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 1,388 тыс. автомобилей, следует из данных АЕБ.

С начала года группа реализовала 10 768 машин - на 24,8% меньше, чем годом ранее.

Реализация УАЗов в апреле сократилась вчетверо и составила всего 862 штуки за месяц. С начала года продажи машин ключевого для Sollers бренда потеряли 27,1% по сравнению с январем-апрелем 2019 г. - продано всего 8, 155 машин.

Продажи Ford Transit в апреле упали на 39%, до 536 машин. В январе апреле реализовано 2 613 легких грузовиков (-16,8% к прошлому году).

Ни одного автомобиля SsangYong с начала года по-прежнему не продано.

ПАО "Соллерс" объединяет "УАЗ" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), "Заволжский моторный завод". Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

АЕБ РФ АвтоВАЗ

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