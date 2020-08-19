Пандемия COVID-2019 отбросила экспорт "АвтоВАЗа" на два года назад. Обзор
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" по итогам I полугодия 2020 года, ознаменованного приостановкой автопроизводств из-за коронавируса и обвалом продаж автомобилей, возвращается к показателям экспорта двухлетней давности. В январе-июне зарубежные поставки одного из крупнейших российских автопроизводителей упали почти на треть после нескольких лет роста, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Лучше, чем в среднем по больнице
Согласно опубликованным ранее данным таможенной статистики, экспорт легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703) из РФ в текущем году падает на протяжении всех шести месяцев, хотя в предыдущие годы показатель в основном набирал обороты в начале года. В январе-июне 2020 года из РФ было экспортировано в общей сложности 30,6 тыс. легковых машин, что на 44% меньше, чем годом ранее.
Из этого числа около трети готовых автомобилей (9,627 тыс. шт.) экспортировано из регионов присутствия производств "АвтоВАЗа": Самарской области, где расположены основные мощности компании, включая бывшее СП с GM (ныне - АО "Лада Запад Тольятти"); и Удмуртии, где на мощностях ООО "Лада Ижевск" выпускаются модификации седана Lada Vesta.
Значительные объемы поставок автомобильных кузовов (код ТН ВЭД 8707) из Самарской области, как и в предыдущие годы, пришлись на Казахстан (9,629 тыс. шт.) Там, на мощностях АО "Азия Авто" в Усть-Каменогорске, собираются машины Lada всех основных моделей "АвтоВАЗа": Granta, Vesta, Xray, Largus, 4х4. Еще 48 кузовов для сборки были отправлены в Казахстан из Удмуртии.
Таким образом, объем экспорта "АвтоВАЗа" по двум указанным наименованиям, отражающий динамику экспортных продаж компании, снизился на 30,6%, до 19,3 тыс. ед.
Экспорт продукции автопрома из Самарской области и Удмуртии в I полугодии 2017-2020 гг в шт. (с указанием кода ТН ВЭД)
|Наименование
|6 мес 2017
|6 мес 2018
|6 мес 2019
|6 мес 2020
|Автомобили из Сам. обл. (код 8703)
|5571
|9992
|16191
|8490
|Автомобили из Удмуртии (код 8703)
|4509
|2012
|4266
|1137
|Кузова из Сам. обл. (код 8707)
|4934
|6726
|7342
|9629
|Кузова из Удмуртии (код 8707)
|0
|0
|10
|48
|ИТОГО
|15014
|18730
|27809
|19304
|ДИНАМИКА
|-
|+24,7%
|+48,5%
|-30,6%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" росли с 2017 г., всегда показывая положительные результаты и в I полугодии. Коронавирус и последовавшие ограничения обвалили реализацию компании в январе-июне на 23,9%, до 132,596 тыс. проданных машин. В частности, исходя из приведенных данных ФТС, доля экспорта компании в общем объеме продаж в I полугодии 2020 г. снизилась к 2019 г. на 1,1 п.п., до 12,7%.
Как сообщалось, "АвтоВАЗ" из-за коронавируса останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля на период нерабочих дней. С 6 апреля работу возобновили отдельные подразделения, с 13 апреля производство вернулось в строй. С 29 апреля по 17 мая производство "АвтоВАЗа" приостанавливалось из-за праздников и планового корпоративного отпуска, включая четыре дня простоя - с 12 по 15 мая.
Позднее производитель объявил, что с 29 июня и до конца 2020 г. может ввести режим неполной четырехдневной рабочей недели. Отложив этот вопрос до 31 августа в связи с оживлением спроса, компания все же отказалась от перехода на четырехдневку в связи с оживлением рынка и достаточным количеством заказов, в том числе в рамках опережающих госзакупок.
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в I полугодии 2017-2020 гг в шт. с динамикой к АППГ (данные АЕБ)
|6 мес. 2017
|6 мес. 2018
|6 мес. 2019
|6 мес. 2020
|Продажи
|140231 (+12,8%)
|169826 (+21%)
|174186 (+2,5%)
|132596 (-23,9%)
|Доля рынка в РФ
|19,5% (+1 п.п.)
|20% (+0,5 п.п.)
|21% (+1 п.п.)
|20,8 (-0,2 п.п.)
ЕАЭС, Future!
Весной прошлого года "АвтоВАЗ" объявил о планах прекратить экспорт автомобилей в Европу после введения новых экологических требований, превышающих нормы "Евро-6". В компании отмечали, что возврат к европейским поставкам возможен в течение нескольких лет - с появлением новой глобальной модели, разработанной с партнерами по альянсу.
Данные ФТС свидетельствуют, что последние годы компания ежегодно поставляет автомобили в 24-26 стран.
С 2017 г. из регионов присутствия основных производств "АвтоВАЗа" практически прекратился экспорт в Латвию, остановились поставки значительных партий в Венгрию, Словакию, Сербию и Украину. Встали и другие европейские направления, объемы экспорта по которым были существенно ниже. В январе-июне 2020 г. второй год подряд сбавляют обороты поставки готовых автомобилей в Белоруссию и Узбекистан. При этом устойчивый рост даже в условиях коронавирусных ограничений показывают объемы экспорта кузовов для промсборки в Казахстан.
На презентации по итогам 2019 г. исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне заявлял о начале продаж Lada в Монголии. По данным ФТС, поставки в эту страну в январе-июне 2020 г. составили всего 120 автомобилей против 50 годом ранее. Также Морне говорил о росте экспортных продаж в Египте в 2019 г. на 25% в годовом выражении "благодаря запуску новой Lada Granta". Таможенная статистика свидетельствует, что первая сотня готовых машин была поставлена в эту страну только в 2020 г., а до этого поставки автомобилей были единичными.
Топ-10 основных направлений экспорта легковых автомобилей из Самарской области (С.О.) и Удмуртии в I полугодии 2017-2020 гг в шт. (по коду ТН ВЭД 8703)
|6 мес 2017
|6 мес 2018
|6 мес 2019
|6 мес 2020
|С.О.
|Удм.
|С.О.
|Удм.
|С.О.
|Удм.
|С.О.
|Удм.
|Белоруссия
|3911
|96
|11093
|448
|8527
|-
|5307
|-
|Узбекистан
|545
|110
|2525
|1480
|1507
|2260
|1780
|1030
|Азербайджан
|776
|-
|1282
|120
|902
|220
|527
|70
|Казахстан
|179
|-
|858
|-
|383
|-
|262
|-
|Эстония
|214
|321
|311
|54
|220
|40
|140
|12
|Монголия
|-
|-
|-
|-
|20
|30
|120
|-
|Египет
|1
|-
|-
|-
|1
|-
|107
|-
|Латвия
|2679
|-
|2681
|620
|2301
|726
|95
|-
|Армения
|196
|8
|92
|-
|42
|-
|68
|-
|Киргизия
|96
|-
|-
|-
|26
|-
|33
|-
Традиционная непредсказуемость
В начале года Морне заявлял, что экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2016 г. составили 17 тыс. автомобилей, в 2017 г. - выросли уже до 24 тыс. шт., в 2018 г. - достигли 38 тыс. шт., и в 2019 г. подошли к показателю в 50 тыс. машин.
Приведенные им цифры находят отражение и в данных ФТС по экспортным поставкам за те же периоды.
Динамика экспорта продукции автопрома из Самарской области и Удмуртии в 2017-2019гг, в шт. (по кодам ТН ВЭД)
|Наименование
|2017
|2018
|2019
|Автомобили из Сам. обл. (код 8703)
|12136
|22536
|29225
|Автомобили из Удмуртии (код 8703)
|1660
|3488
|5712
|Кузова из Сам. обл. (код 8707)
|10206
|13646
|14214
|Кузова из Удмуртии (код 8707)
|0
|0
|23
|ИТОГО
|24002
|39670
|49174
|ДИНАМИКА
|(+41%)
|(+65,3%)
|(+24%)
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗа", наибольшая доля в общем объеме экспортных поставок Lada приходится на самую популярную в РФ модель Granta, немного меньше - на модель Vesta, далее следует Lada 4x4. В компании воздерживаются от комментариев по динамике экспорта за I полугодие 2020 г. и годовых прогнозов российского авторынка.
АЕБ, в начале года ожидавшая лишь двухпроцентного снижения продаж легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 г., по результатам коронавирусного первого полугодия снизила прогноз с 1,76 млн шт. до 1,4 млн шт. (-23,9% к показателю 2019 г.). Таким образом, ожидается возврат к уровню 2016 г., когда в РФ было реализовано 1,426 млн автомобилей - на 11% меньше, чем в 2015 г.
В июле 2020 г. "АвтоВАЗ" вслед за положительным месячным трендом рынка увеличил продажи к прошлому году на 5,7%, до 31,18 тыс. шт. По сравнению с результатом на конец полугодия компания сократила годовое падение реализации с 23,9% до 19,6%, продав в общей сложности 163,776 тыс. автомобилей за семь месяцев.
''Несмотря на ''отпускной'' период в летние месяцы, мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве из регионов РФ. Стоит также отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране'', - приводила пресс-служба "АвтоВАЗа" цитату Морне.
В пресс-службе компании, между тем, отмечают, что в отличие от восстановления внутреннего рынка, внешние поставки могут "отскакивать" не так быстро из-за различного уровня ограничений против коронавируса в разных странах.
Продажи "АвтоВАЗа" в 2017-2019 гг в шт. с динамикой к АППГ (данные АЕБ)
|2017
|2018
|2019
|Продажи
|311600 (+17%)
|360204 (+15,6%)
|362356 (+0,6%)
|Доля рынка в РФ
|19,5% (+0,8 п.п.)
|20% (+0,5 п.п.)
|20,6% (+0,6 п.п.)
|Доля экспорта*
|7%
|11,7%
|12%