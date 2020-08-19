Пандемия COVID-2019 отбросила экспорт "АвтоВАЗа" на два года назад. Обзор

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" по итогам I полугодия 2020 года, ознаменованного приостановкой автопроизводств из-за коронавируса и обвалом продаж автомобилей, возвращается к показателям экспорта двухлетней давности. В январе-июне зарубежные поставки одного из крупнейших российских автопроизводителей упали почти на треть после нескольких лет роста, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Лучше, чем в среднем по больнице

Согласно опубликованным ранее данным таможенной статистики, экспорт легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703) из РФ в текущем году падает на протяжении всех шести месяцев, хотя в предыдущие годы показатель в основном набирал обороты в начале года. В январе-июне 2020 года из РФ было экспортировано в общей сложности 30,6 тыс. легковых машин, что на 44% меньше, чем годом ранее.

Из этого числа около трети готовых автомобилей (9,627 тыс. шт.) экспортировано из регионов присутствия производств "АвтоВАЗа": Самарской области, где расположены основные мощности компании, включая бывшее СП с GM (ныне - АО "Лада Запад Тольятти"); и Удмуртии, где на мощностях ООО "Лада Ижевск" выпускаются модификации седана Lada Vesta.

Значительные объемы поставок автомобильных кузовов (код ТН ВЭД 8707) из Самарской области, как и в предыдущие годы, пришлись на Казахстан (9,629 тыс. шт.) Там, на мощностях АО "Азия Авто" в Усть-Каменогорске, собираются машины Lada всех основных моделей "АвтоВАЗа": Granta, Vesta, Xray, Largus, 4х4. Еще 48 кузовов для сборки были отправлены в Казахстан из Удмуртии.

Таким образом, объем экспорта "АвтоВАЗа" по двум указанным наименованиям, отражающий динамику экспортных продаж компании, снизился на 30,6%, до 19,3 тыс. ед.

Экспорт продукции автопрома из Самарской области и Удмуртии в I полугодии 2017-2020 гг в шт. (с указанием кода ТН ВЭД)

Наименование 6 мес 2017 6 мес 2018 6 мес 2019 6 мес 2020 Автомобили из Сам. обл. (код 8703) 5571 9992 16191 8490 Автомобили из Удмуртии (код 8703) 4509 2012 4266 1137 Кузова из Сам. обл. (код 8707) 4934 6726 7342 9629 Кузова из Удмуртии (код 8707) 0 0 10 48 ИТОГО 15014 18730 27809 19304 ДИНАМИКА - +24,7% +48,5% -30,6%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" росли с 2017 г., всегда показывая положительные результаты и в I полугодии. Коронавирус и последовавшие ограничения обвалили реализацию компании в январе-июне на 23,9%, до 132,596 тыс. проданных машин. В частности, исходя из приведенных данных ФТС, доля экспорта компании в общем объеме продаж в I полугодии 2020 г. снизилась к 2019 г. на 1,1 п.п., до 12,7%.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" из-за коронавируса останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля на период нерабочих дней. С 6 апреля работу возобновили отдельные подразделения, с 13 апреля производство вернулось в строй. С 29 апреля по 17 мая производство "АвтоВАЗа" приостанавливалось из-за праздников и планового корпоративного отпуска, включая четыре дня простоя - с 12 по 15 мая.

Позднее производитель объявил, что с 29 июня и до конца 2020 г. может ввести режим неполной четырехдневной рабочей недели. Отложив этот вопрос до 31 августа в связи с оживлением спроса, компания все же отказалась от перехода на четырехдневку в связи с оживлением рынка и достаточным количеством заказов, в том числе в рамках опережающих госзакупок.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в I полугодии 2017-2020 гг в шт. с динамикой к АППГ (данные АЕБ)

6 мес. 2017 6 мес. 2018 6 мес. 2019 6 мес. 2020 Продажи 140231 (+12,8%) 169826 (+21%) 174186 (+2,5%) 132596 (-23,9%) Доля рынка в РФ 19,5% (+1 п.п.) 20% (+0,5 п.п.) 21% (+1 п.п.) 20,8 (-0,2 п.п.)

ЕАЭС, Future!

Весной прошлого года "АвтоВАЗ" объявил о планах прекратить экспорт автомобилей в Европу после введения новых экологических требований, превышающих нормы "Евро-6". В компании отмечали, что возврат к европейским поставкам возможен в течение нескольких лет - с появлением новой глобальной модели, разработанной с партнерами по альянсу.

Данные ФТС свидетельствуют, что последние годы компания ежегодно поставляет автомобили в 24-26 стран.

С 2017 г. из регионов присутствия основных производств "АвтоВАЗа" практически прекратился экспорт в Латвию, остановились поставки значительных партий в Венгрию, Словакию, Сербию и Украину. Встали и другие европейские направления, объемы экспорта по которым были существенно ниже. В январе-июне 2020 г. второй год подряд сбавляют обороты поставки готовых автомобилей в Белоруссию и Узбекистан. При этом устойчивый рост даже в условиях коронавирусных ограничений показывают объемы экспорта кузовов для промсборки в Казахстан.

На презентации по итогам 2019 г. исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне заявлял о начале продаж Lada в Монголии. По данным ФТС, поставки в эту страну в январе-июне 2020 г. составили всего 120 автомобилей против 50 годом ранее. Также Морне говорил о росте экспортных продаж в Египте в 2019 г. на 25% в годовом выражении "благодаря запуску новой Lada Granta". Таможенная статистика свидетельствует, что первая сотня готовых машин была поставлена в эту страну только в 2020 г., а до этого поставки автомобилей были единичными.

Топ-10 основных направлений экспорта легковых автомобилей из Самарской области (С.О.) и Удмуртии в I полугодии 2017-2020 гг в шт. (по коду ТН ВЭД 8703)

6 мес 2017 6 мес 2018 6 мес 2019 6 мес 2020 С.О. Удм. С.О. Удм. С.О. Удм. С.О. Удм. Белоруссия 3911 96 11093 448 8527 - 5307 - Узбекистан 545 110 2525 1480 1507 2260 1780 1030 Азербайджан 776 - 1282 120 902 220 527 70 Казахстан 179 - 858 - 383 - 262 - Эстония 214 321 311 54 220 40 140 12 Монголия - - - - 20 30 120 - Египет 1 - - - 1 - 107 - Латвия 2679 - 2681 620 2301 726 95 - Армения 196 8 92 - 42 - 68 - Киргизия 96 - - - 26 - 33 -

Традиционная непредсказуемость

В начале года Морне заявлял, что экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2016 г. составили 17 тыс. автомобилей, в 2017 г. - выросли уже до 24 тыс. шт., в 2018 г. - достигли 38 тыс. шт., и в 2019 г. подошли к показателю в 50 тыс. машин.

Приведенные им цифры находят отражение и в данных ФТС по экспортным поставкам за те же периоды.

Динамика экспорта продукции автопрома из Самарской области и Удмуртии в 2017-2019гг, в шт. (по кодам ТН ВЭД)

Наименование 2017 2018 2019 Автомобили из Сам. обл. (код 8703) 12136 22536 29225 Автомобили из Удмуртии (код 8703) 1660 3488 5712 Кузова из Сам. обл. (код 8707) 10206 13646 14214 Кузова из Удмуртии (код 8707) 0 0 23 ИТОГО 24002 39670 49174 ДИНАМИКА (+41%) (+65,3%) (+24%)

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗа", наибольшая доля в общем объеме экспортных поставок Lada приходится на самую популярную в РФ модель Granta, немного меньше - на модель Vesta, далее следует Lada 4x4. В компании воздерживаются от комментариев по динамике экспорта за I полугодие 2020 г. и годовых прогнозов российского авторынка.

АЕБ, в начале года ожидавшая лишь двухпроцентного снижения продаж легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 г., по результатам коронавирусного первого полугодия снизила прогноз с 1,76 млн шт. до 1,4 млн шт. (-23,9% к показателю 2019 г.). Таким образом, ожидается возврат к уровню 2016 г., когда в РФ было реализовано 1,426 млн автомобилей - на 11% меньше, чем в 2015 г.

В июле 2020 г. "АвтоВАЗ" вслед за положительным месячным трендом рынка увеличил продажи к прошлому году на 5,7%, до 31,18 тыс. шт. По сравнению с результатом на конец полугодия компания сократила годовое падение реализации с 23,9% до 19,6%, продав в общей сложности 163,776 тыс. автомобилей за семь месяцев.

''Несмотря на ''отпускной'' период в летние месяцы, мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве из регионов РФ. Стоит также отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране'', - приводила пресс-служба "АвтоВАЗа" цитату Морне.

В пресс-службе компании, между тем, отмечают, что в отличие от восстановления внутреннего рынка, внешние поставки могут "отскакивать" не так быстро из-за различного уровня ограничений против коронавируса в разных странах.

Продажи "АвтоВАЗа" в 2017-2019 гг в шт. с динамикой к АППГ (данные АЕБ)