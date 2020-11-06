Авторынок России закрыл 10 месяцев вдвое лучше пессимистичных прогнозов АЕБ. Обобщение

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре показали самый большой месячный рост к прошлому году - на 7%, до 154,16 тыс. машин. Это позволило российскому авторынку по итогам 10 месяцев замедлить годовое падение по сравнению с результатом трех кварталов с 13,9% до 12,1%. Спрос на автомобили в конце года обычно высок, и вполне вероятно, что годовой результат автопродаж будет как минимум не хуже последнего прогноза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В начале года, до пандемии, АЕБ прогнозировала, что российский авторынок в 2020 году снизится на 2,1%, до 1,72 млн автомобилей. По итогам полугодия прогноз на год был ухудшен до 1,339 млн шт. (-23,9%), а после частичного восстановление рынка по итогам 9 месяцев - улучшен до 1,522 млн машин (-13,5%).

В январе-октябре текущего года продано 1,189 млн автомобилей (-12,1% г/г).

"Отскок" растянется?

Говоря о результатах 10 месяцев 2020 года, глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что предновогодний период традиционно отличается хорошими результатами продаж.

"В первом месяце четвертого квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 г. составил 7% - пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1%, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж. Похоже, что составленный комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью", - сказал он.

Рынок легковых машин и LCV чувствует себя относительно неплохо с июля текущего года, когда месячные показатели продаж начали расти к прошлому году, не считая незначительного снижения в августе. В первом квартале рынок рос, в частности, в январе (+1,8%, до 102,1 тыс. шт.) и марте (+4%, до 162,3 тыс. шт.). В феврале было небольшое снижение, не перекрывшее общий "плюс" (-2,2%, до 119 тыс. шт.).

С введением ограничительных мер против коронавируса рынок стремительно обвалился в апреле и с тех пор постепенно восстанавливается уже полгода.

"Думаю, по году мы все равно останемся в минусе. Тем не менее, в ноябре-декабре должна быть положительная динамика. Статистика АЕБ не содержит сведений о продажах Mercedes и BMW (раскрываются только поквартально - ИФ), но полный рынок по году будет на уровне 1,6-1,65 млн автомобилей. То есть, это падение примерно на 7%", - прогнозирует аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Он констатирует, что на российском рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, который, впрочем, не совсем соответствует макротенденциям в экономике.

"Думаю, отчасти спрос связан с накопленным эффектом в период пандемии, хотя этот эффект уже практически уходит. Больше играет роль обесценение рубля и связанное с этим потенциальное подорожание автомобилей. Поэтому, как это часто бывает, те, кто хотел купить автомобиль, стараются это сделать сейчас. Плюс играют роль какие-то накопленные доходы, связанные с тем, что в отпуск люди не поехали", - добавляет Беспалов.

Аналитик подчеркивает - есть риск, что ажиотажный спрос конца 2020 года оттянет часть спроса с 2021 года.

"Если раньше я ждал, что в этом году будет большое снижение, а в следующем - отскок, то сейчас ожидаю, что снижение по этому году будет меньше, но и потенциал для отскока в следующем году сократится. В первом квартале, который традиционно слабый, это может достаточно сильно проявиться с точки зрения динамики, хотя объемы в этот период традиционно не очень большие. Начиная с марта-апреля будет более понятно, как складывается ситуация", - отмечает Беспалов.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 г. с динамикой г/г в %, тыс. шт. (данные АЕБ)

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Мес. 38,922 (-72,4%) 63,033 (-51,8%) 122,622 (-14,6%) 141,924 (+6,8%) 137,517 (-0,5)% 154,409 (+3,4%) 154,164 (+7%) С начала года 415,102 (-19,1%) 478,135 (-25,7%) 635,959 (-23,3%) 742,681 (-19,3%) 880,198 (-16,9%) 1,094,805 (-13,9%) 1,188,771 (-12,1%)

Господдержка выше среднего

Исходя из данных Минпромторга, каждый пятый автомобиль продан в РФ за 10 месяцев 2020 года через механизмы господдержки спроса. Ведомство накануне сообщило, что на программы господдержки в автопроме в 2020 году в РФ было выделено 28,1 млрд рублей, что позволило простимулировать продажу 220,5 тыс. автомобилей.

По состоянию на конец октября 172,3 тыс. машин продано по программе льготного автокредитования объемом 16,4 млрд руб. С помощью механизма льготного лизинга, на который было выделено 11,3 млрд руб., реализовано 46,4 тыс. машин. Еще 1,8 тыс. сделок стали возможными благодаря субсидированию продаж газомоторной техники. При этом 2,6 тыс. машин из общего числа было продано по новому направлению льготного автокредитования для работников государственных медучреждений. Скидкой на новую машину при сдаче старого авто в трейд-ин воспользовались 19 тыс. покупателей.

Из марок автомобилей, попавших под действие госпрограмм, наибольшей популярностью пользовались машины Lada (более 64,5 тыс.), Hyundai (33,8 тыс.) и Kia (25,6 тыс.).

"Сейчас Россия занимает четвертое место среди автомобильных рынков Европы после Германии, Великобритании и Франции. Важно отметить, что самые продаваемые в России модели автомобилей произведены на территории нашей страны. Минпромторг России планирует и в будущем году активно поддерживать российских автопроизводителей", - отмечал заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Как планируется продолжать господдержку автопрома, в конце октября рассказал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Из его слов следовало, что масштаб господдержки в следующем году планируется выше обычного, но пока не превышает объем текущего года. На совещании у главы ведомства Дениса Мантурова чиновник заявил, что в 2021 году на продолжение системных мер господдержки спроса в отрасли будет выделено 17,5 млрд руб.

"В частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать 90 тыс. автомобилей, а на программу льготного лизинга - это те деньги, с которых мы стартуем - это 3,8 млрд рублей, это примерно 7,6 тыс. автомобилей", - сказал Пак.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов напоминает, что пока рано говорить об окончательных цифрах господдержки в 2021 году.

"Мы знаем, что правительство всегда реагирует на тенденции, которые наблюдаются на рынке. В зависимости от этого те или иные программы могут быть скорректированы, на них могут выделить или, напротив, не выделять дополнительные средства", - отметил он.