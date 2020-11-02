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Четыре клирика РПЦ скончались от коронавируса в минувшие выходные

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сразу четыре клирика Русской православной церкви умерли в минувшие выходные дни от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле.

31 октября болезнь унесла жизни 73-летнего клирика Успенского храма во Владивостоке протодиакона Алексия Терехова и 55-летнего клирика Магнитогорской епархии иерея Вадима Клокова, настоятеля Воскресенского храма в поселке Бреды.

1 ноября от COVID-19 скончались 62-летний протоиерей Вадим Елисеев, настоятель Никольского храма в подмосковной деревне Алексеевское, и 51-летний иерей Константин Тараканов, настоятель Воскресенского храма подмосковной деревни Ивойлово.

Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РПЦ Коронавирус

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