Пашинян заверил, что Армения сохранит союзнические отношения с РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Армяно-российские отношения останутся союзническими, продолжат носить стратегический характер, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В этом ни у кого нет сомнений", - сказал Пашинян на встрече с депутатами правящей фракции "Мой шаг" в парламенте в понедельник.

Глава армянского правительства отверг заявления о том, что война в Нагорном Карабахе завершилась не в пользу Армении, поскольку в армяно-российских отношениях были проблемы.

"Миф, что в отношениях что-то было не то, поэтому так получилось. За последние пять лет позиция по Карабаху абсолютно не изменилась. Миф также, что была возможность изменить ход войны, если я уйду в отставку, но я коварным образом удержался за власть", - сказал Пашинян.

По словам премьера, у него был "прямой разговор" с некими людьми, может ли его отставка "изменить ситуацию и есть ли вообще такой компонент". "Так что это миф", - подчеркнул политик.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция, в Ереване в ночь на 10 ноября начались беспорядки и акции протеста.

Вечером в понедельник 17 оппозиционных партий Армении проведут очередной митинг с требованием отставки премьер-министра.