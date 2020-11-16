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МИД Армении опроверг слова Пашиняна об условии передачи Шуши

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Армении опровергло слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе.

"Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши", - написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее Пашинян заявил, что в переговорах по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов в Карабахе, в том числе города Шуши (азербайджанское название - Шуша).

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуши, одного из ключевых в Нагорном Карабахе, 8 ноября.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Поздно вечером 9 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 (по московскому времени) 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Было принято решение о вводе в Нагорный Карабах миротворцев.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. Он отметил, что принял это решение в результате "глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией",

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян

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