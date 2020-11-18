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Академик РАН допустил возможность передачи коронавируса половым путем

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Можно предположить, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем, но эту гипотезу нужно еще изучить, заявил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих.

Пандемия коронавируса

"Обнаружение вируса SARS-CoV-2 в образцах спермы у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления может указывать на возможность передачи инфекции половым путем, хотя это предположение требует дальнейшего изучения", - сказал он онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и репродуктивное здоровье", приведя данные исследований возглавляемого им центра.

По словам академика, "вирус оказывает менее серьезное влияние на течение беременности, чем другие коронавирусы, хотя преждевременные роды и низкая масса тела при рождении (ребенка) являются наиболее распространенными последствиями SARS-CoV-2".

Проводить процедуру искусственного оплодотворения в данный период может проводиться только после оценки рисков, а также после обеспечения максимальной безопасности пациентов и персонала, добавил Сухих.

Ученый также допустил, что во время пандемии COVID-19 возможно снижение рождаемости: "Я думаю, что какое-то время будет небольшая пауза, снижение в этом году, но я полагаю, что синусоида пойдет вверх".

Заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов заявил, что существуют гендерные особенности течения коронавируса, и женщины менее восприимчивы к COVID-19, как и к другим вирусам, так как у них включается более высокий уровень защиты антител по сравнению с мужчинами. "Мужчины заболевают и болеют более тяжелой формой заболевания, чем формы заболевания у женщин", - сказал Камалов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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РАН МГУ Армаис Камалов коронавирус НМИЦ акушерства Геннадий Сухих

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