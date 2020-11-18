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Главный репродуктолог Минздрава отметил всплеск продаж презервативов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России в период пандемии резко выросли продажи презервативов, заявил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Центра радиологии Минздрава Олег Аполихин.

Пандемия коронавируса

"Люди в принципе не воздерживаются, даже те, кто опасается и боятся за свое здоровье, воздержания как такового нет, скорее, наоборот", - сказал Аполихин на онлайн-собрании научного совета РАН.

Завкафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов сказал, что высокий уровень тестостерона у мужчин повышает риск заболеваемости коронавирусом, но "пока нет данных о влиянии самого вируса на уровень тестостерона". "Эти исследования сейчас проводятся", - отметил Камалов.

Академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих также ранее сообщил о возможности передачи коронавируса половым путем: "Обнаружение вируса SARS-CoV-2 в образцах спермы у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления может указывать на возможность передачи инфекции половым путем, хотя это предположение требует дальнейшего изучения".

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь еще 1 апреля призвал сограждан помнить, что коронавирус передается половым путем.

В конце марта крупнейший производитель презервативов в мире, малайзийский Karex Bhd., предупредил о возможном глобальном дефиците этой продукции в условиях пандемии, когда люди вынужденно проводят время в самоизоляции. Компания выпускает каждый пятый презерватив в мире, в том числе для таких брендов как Durex, производит около 5 млрд резиновых изделий в год и продает их в более чем 140 стран. Karex уже тогда отметила резкий рост спроса на свою продукцию и снижение ее запасов на складах.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РАН МГУ Армаис Камалов коронавирус НМИЦ акушерства Геннадий Сухих Минздрав Олег Аполихин

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