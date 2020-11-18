В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

Санкт-Петербург во время пандемии коронавируса Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду внес изменения в постановление, согласно которым в городе вводятся новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

- С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия;

- В зданиях торговых центров приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков;

- На иные ледовые катки (как крытые, так и открытые) разрешено пускать не более 1 человека на 10 кв. м. При этом на крытые катки нельзя пускать более 30 человек одновременно;

- С 1 декабря концертные залы, залы в театрах и кинотеатрах можно заполнять не более чем на 25% от общего числа зрительских мест в зале. Исключение сделано для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

Ранее власти Петербурга ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, запретили работу баров, кафе и ресторанов после 23:00, рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, а также до середины января ограничили проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек без согласования Смольного.