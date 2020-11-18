Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:51Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения
Санкт-Петербург во время пандемии коронавируса
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду внес изменения в постановление, согласно которым в городе вводятся новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В РоссииВ Петербурге отметили замедление роста заболеваемости коронавирусомЧитать подробнее

- С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия;

- В зданиях торговых центров приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков;

- На иные ледовые катки (как крытые, так и открытые) разрешено пускать не более 1 человека на 10 кв. м. При этом на крытые катки нельзя пускать более 30 человек одновременно;

- С 1 декабря концертные залы, залы в театрах и кинотеатрах можно заполнять не более чем на 25% от общего числа зрительских мест в зале. Исключение сделано для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

Ранее власти Петербурга ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, запретили работу баров, кафе и ресторанов после 23:00, рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, а также до середины января ограничили проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек без согласования Смольного.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

21
Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.
Петербург Коронавирус

Новости по теме

Новости

Правительство РФ определилось с кандидатом на пост главы "Аэрофлота"

Экс-губернатор Мень не признал вину в растрате

Что произошло за день: среда, 18 ноября

При выходе космонавтов из МКС в космос улетела деталь со станции

Михаил Мень задержан после допроса

Михаил Мень задержан после допроса

РКН потребовал снять ограничения с YouTube-канала Владимира Соловьева

Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Путин сменил главу Мордовии

Путин сменил главу Мордовии

Врио губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков

СКР задержал и предъявил обвинение Михаилу Меню

СКР задержал и предъявил обвинение Михаилу Меню
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');