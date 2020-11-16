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Петербургские родители не спешат отказываться от очного обучения детей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Смешанный формат обучения выбрали 10 тысяч учеников петербургских школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по образованию в понедельник.

"На 16 ноября количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), составляет 10,6 тысячи. Заявление родители могли написать, начиная с 9 ноября, и могут это сделать в любой момент", - уточнили в комитете. В ведомстве добавили, что родители сами могут определять срок смешанного формата учебы.

"Это не перевод на обучение с использованием дистанционных технологий, а перевод на смешанный формат обучения, при котором сочетаются очное обучение и семейное образование. При этом он не предполагает, что ребенок выборочно посещает уроки. Он занимается дома удаленно весь срок, указанный родителями в заявлении", - разъяснили в комитете.

Формат текущих и промежуточных аттестаций для детей, которые переведены на смешанный формат, в каждой школе устанавливается свой. На него могут влиять количество школьников, оставшихся по решению родителей дома; загруженность учителей, технические возможности школы. Вместе со своим классным руководителем родителям нужно определить, с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребенок будет писать контрольные и так далее, добавил собеседник.

По данным комитета, на сегодня в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на дистанционном обучении находятся 64 класса в 27 школах, это 0,32% от общего количества классов в городе.

В петербургских школах обучаются свыше 500 тысяч детей.

Петербург Коронавирус

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